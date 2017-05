Brann på trevarebedrift i Lyngdal

LYNGDAL: Klokken 20.20 tirsdag meldte 110 Agder at det brant i en flissilo.

Utrykningsleder i Brannvesenet Sør Lyngdal, Tallak Flaten, opplyste til Fædrelandsvennen at siloen tilhører trevarebedriften Alloc, som produserer finérplater og andre bygnings- og møbelplater.

– Det har vært en ulmebrann i en frittstående silo som inneholder flis. Det er ikke åpne flammer, og ikke fare for personskader. Brannvesenet jobber med å begrense spredningen av brannen, opplyste politiets operasjonsleder klokken 21.00.

Utrykningsleder Flaten opplyser til Fædrelandsvennen at brannvesenet har forlatt stedet, og har overlatt til industrivernet på Alloc å sørge for at brannen ikke blusser opp igjen.