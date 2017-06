Brann i gapahuk på Odderøya

KRISTIANSAND: Brannen ble meldt fra alarmsentralen til brannvesenet i Arendal klokka 23.27.

Overbefalsvakt ved Kristiansandsregionen brann og redning opplyste like etterpå at brannvesenet var på stedet og at brannen ikke utgjør noen fare for omgivelsene.

– Brannen utgjør ikke fare for omgivelsene, etter mine opplysninger. Det brenner innenfor salamanderparken - men det er ikke fare for spredning, sier overbefalsvakt Hans Arne Madsen.

Ved 23.45-tiden ble det meldt om at det var kontroll over brannen.