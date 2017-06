Brann i asylbolig i Flekkefjord

FLEKKEFJORD: - Vi driver med etterslokking nå. Brannen startet i 2. etasje, og alle er reddet ut, sier operasjonsleder Sverre Birkeland ved Agder politidistrikt klokken 08.00.

Brannen i firemannsboligen i Ringveien 30 på Uenes ble meldt klokka 05.39.

To år gammelt

Huset ligger bare få meter fra klubbhuset på Uenes stadion.

Det ble bygget for to år siden for å huse enslige asylsøkere.

Uklar årsak

Det var imidlertid en familie som bodde i leiligheten i andre etasje hvor det begynte å brenne.

Politiet kan foreløpig ikke si noe om brannårsaken.

Nabo vekket beboere

En av naboene, Terje Johnsen beskriver dette hendelsesforløpet:

– Jeg våknet av røyklukt mellom klokken fem og seks, og kikket ut av vinduet. Da kunne vi se røyk som kom fra den andre siden av dette nabobygget, så jeg fant ut at det var best å gå ut og se etter. Da jeg kom ut var brannvesenet allerede på plass, og jeg ble bedt om å gå og vekke naboer og få dem til å lukke vinduene slik at det ikke ble røykskader. Det så en stund ut som brannen skulle spre seg til den andre leiligheten, men brannvesenet fikk hindret dette. Det var mannskaper fra Flekkefjord og Kvinesdal. De gjorde en kjempejobb.

