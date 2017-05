VENNESLA: Gutten ble funnet på bunnen av varmtvannsbassenget i Vennesla. Det melder politiet.

Etter det Fædrelandsvennen kjenner til, var det andre gjester i bassenget som ble klar over at gutten lå under vann.

Politiet fikk meldingen 16.45 på søndag.

Det var noen ungdommer som reddet ham opp av vannet. Ifølge politiet satte en badevakt i gang hjerte- og lungeredning. Det fikk guttens hjerte og pust i gang igjen.

Gutten er nå fløyet til sykehus med luftambulanse.

Saken oppdateres.