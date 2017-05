Bilen begynte å brenne da eieren satte seg inn

KRISTIANSAND: – Dette er et mareritt. Jeg åpnet panseret og det røk voldsomt fra den ene siden før det begynte å brenne. Så ringte jeg brannvesenet, før jeg ringte på alle leilighetene i bygget for å forsøke å få tak i et brannslukningsapparat, beskriver Flemming Olsen.

Brannslukningsapparat var ikke å oppdrive. Lørdag formiddag brant dermed bilen hans, en Hyundai Getz, helt ned i et parkeringshus under et leilighetskompleks på Fidjeåsen på Søm. Nødetatene er fortsatt på stedet.

Bileieren forteller at han akkurat hadde satt seg inn i bilen og skulle til å sette nøkkelen i tenningen da han oppdaget at det røk fra motoren.

Politiet ble varslet om brannen klokken 13.00 lørdag.

Vet ikke årsaken

Innsatsleder i Agder politidistrikt Hans Waage sier til Fædrelandsvennen at det var eieren av bilen som selv meldte ifra om brannen.

Lena Rustan Fidjestad

– Det begynte å ulme i en bil, og foreløpig vet vi ikke hva som er årsaken til brannen. Akkurat nå er brannen slukket og det jobbes med å lufte ut røyken, sier Waage ved 13.30-tida.

Utrykningsleder Erik Johannessen i brannvesenet sier til Fædrelandsvennen at porten inn til garasjeanlegget var smeltet da brannvesenet kom til stedet, og at den måtte fjernes før de kunne ta seg inn.

14 andre biler brann- og røykskadet

– Hovedutfordringen var å se noe på grunn av all røyken. Vi måtte fjerne porten for å ta oss inn, siden den hadde smeltet. Vi vet foreløpig ikke årsaken til at det begynte å brenne, men det kan ha vært noe galt med det elektriske anlegget i bilen, sier han.

Lena Rustan Fidjestad

Han mener at det er utrolig tilfeldig at eieren selv oppdaget brannen ved en tilfeldighet. Brannvesenet regner med å holde på rundt utlufting på stedet i en time til.

14 biler skal ifølge politiet være brann- og røykskadet, i tillegg til den utbrente bilen. Det har også kommet noe røyk inn i et par av leilighetene i etasjen over garasjen. De blir også luftet ut.

– Det er ingen annen ventilasjonsmuligheter i garasjen enn garasjeporten. Derfor må all røyk fraktes ut den veien, forklarer Johannessen.