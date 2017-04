Bilen, som skal være tom, trillet i vannet ved ferjekaia i nærheten av det gamle rådhuset på Tyholmen.

– Bilen sank. Dykker og bilberger på vei for å forsøke å heve den, melder politiet.

Politiet ble varslet om hendelsen klokka 07.25 fredag morgen.

Ifølge Agderposten tilhører bilen en ung kvinne som leverte et barn i barnehagen fredag morgen. Hun innrømmer overfor at avisen at hun i morgenstresset har glemt å sette på håndbrekket før hun forlot den parkerte bilen.