GRIMSTAD: Ulykken ble varslet klokken 15.15 mandag ettermiddag.

Politiet og ambulanse rykket ut til Hesnesveien der en bil hadde kjørt utfor veien.

Fædrelandsvennens fotograf på stedet opplyser at bilen har kjørt i retning Drottningborg videregående skole, men at den har skjært over veien og krasjet i flere rundballer på jordet langs veien.

Ved 16-tiden opplyser politiet at sjåføren er kjørt til legevakten i Arendal for kontroll. Vedkommende skal være lettere skadet