Bil kjørte i buss på E 39 ved Hellemyr

KRISTIANSAND: - To personer er kjørt til sykehus for sjekk. E 39 er åpnet for vanlig trafikk, men avkjørselen til Hellemyr er foreløpig stengt i påvente av bilberging, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt, klokka 17.15.

Politiet fikk meldingen om trafikkulykka klokka 16.50, og kunne melde at en buss har kjørt i en bil på avkjørselen til Hellemyr på E 39.

Klokken 18.30 opplyser operasjonsleder at hendelsesforløpet er noe annerledes:

– Personbilen har kommet kjørende ut på E 39 fra Hellemyr og truffet bussen som har forkjørsrett. Førerkortet til bilføreren, en 43 år gammel kvinne, er beslaglagt, opplyser politiet på Twitter.

Personbilen har fått skader i fronten. Det var en stund lange køer på E 39 vestover mens bilbergingen pågikk.

– Helsepersonell sjekker to personer på stedet. Noe kø må påberegnes, men bilberger er bestilt og det er to felt på stedet så trafikken kan dirigeres forbi, ble det opplyst først.

Eirin Margrethe Fidje