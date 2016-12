GJERSTAD: Ambulanse og politi rykket torsdag kveld ut til Brokelandsheia, der en bil hadde kjørt av veien.

– En person er ute av bilen og er oppegående, melder operasjonsleder på Twitter.

Politiet fikk melding om utforkjøringen klokken 19.37.

Senere melder politiet at det har vært glatt på veien, og at sjåføren, en 31 år gammel mann, er uskadet. Bilen blir hentet at bilberger.

Politiet har ingen mistanke om ruskjøring, og oppretter ikke sak på forholdet.