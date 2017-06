Bil havnet utfor veien og krasjet i fjellnabb på E 39

MANDAL: Meldingen kom klokka 13.10 lørdag ettermiddag. Uhellet har skjedd på E 39 ved Valand i Mandal.

Politiet opplyste at en bil kjørte utfor veien i østgående retning. Én kvinne befant seg i bilen.

Sperrer ett kjørefelt

– Bilen har kjørt ut av veien og inn i en fjellnabb, før den har trillet rundt, opplyser operasjonsleder Audun Eide ved Agder politidistrikt.

Eide opplyser videre at kvinnen fremstod som uskadet, men at hun er kjørt til akuttmottaket for kontroll.

Lange køer

Det oppstod lange køer på stedet etter utforkjøringen. Bilen sperret i en periode ett kjørefelt og trafikken ble dirigert på stedet.

Ved 14.30-tiden går trafikken som normalt igjen.

