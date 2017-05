Bevæpnet politi pågrep to personer på E 39

– Vi rykket ut etter anmodning fra Agder politidistrikt, opplyser operasjonsleder Victor Jensen ved Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet. De to personene var etterlyst fra Agder politidistrikt.

Til Fædrelandsvennen utdyper Jensen at de to er i 40-årene og hjemmehørende i Rogaland. Agder-politiet ba kollegene i Rogaland være på utkikk etter en bil med de to. Dette fordi Agder-politiet mener de er involvert i en straffesak på Sørlandet.

Politiet hadde bevæpnet seg for dette oppdraget, og hadde også med spikermatte, men den ble ikke brukt under aksjonen.

– Pågripelsen foregikk uten dramatikk. I bilen har vi funnet våpen. Jeg vil ikke konkretisere hverken type eller antall, sier operasjonsleder Jensen.

Det er funnet våpen i bilen der to personer i 40-årene er pågrepet. Operasjonslederen ønsker ikke å kommentere hvilke våpen som er funnet.