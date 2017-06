Båt sank og to reddet av redningsskøyta

TVEDESTRAND: Redningsskøyta søkte natt til lørdag etter to personer ved Borøya i Tvedestrandsfjorden etter at en båt hadde kjørt på grunn. De to personene som førte båten hadde klart å komme seg i land på ei øy, etter at båten tok inn vann og til slutt sank.

– Redningsskøyta hentet dem på øya, og tok dem med til Arendal hvor de ble kjørt til sykehuset for en sjekk, sier operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt.

Den ene hadde kuttskader i beinet, mens det også ble tatt blodprøver med tanke på promille.

– Det er opprettet sak og fører er anmeldt for kjøring i påvirket tilstand, sier Repstad.

– Var det snakk om høy fart da de grunnstøtte?

– Det var ei snekke, sier operasjonsleder Repstad.