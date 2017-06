Båt fikk motorstopp – jente (17) som sto på vannski funnet etter søk

KRISTIANSAND: – Jenta funnet i god behold på land, opplyser politiets operasjonssentral.

Jenta ble funnet på Hånestangen, der hun ifølge Hovedredningssentralen tok seg fram til en bolig, og fikk varslet om at hun var i god behold.

Jenta var ifølge politiet da uskadet og hadde ikke behov for legetilsyn.

Geir Christian Johannessen

Fikk motorstopp

Jenta sto på vannski etter en båt som fikk motorstopp.

– Båten drev inn mot Hamresanden og etter en stund mistet de jenta av syne, forteller redningsleder Andreas Bull ved Hovedredningssentralen. .

– Vi fikk melding klokken 15.05, og det gikk over en time før hun ble funnet. Hun hadde redningsvest og våtdrakt, men når det begynner å gå så mye tid, er vi bekymret for nedkjøling og at vedkommende kan få panikk og ikke klarer å beholde roen, forteller redningsleder Andreas Bull.

Store letestyrker

Brannvesenet sendte ut sin båt klokken 15.24. I tillegg bisto en annen båt som lå i nærheten.

– Så ble det supplert med redningsskøyte, to båter fra Forsvaret, politibåt og luftambulanse fra Arendal, opplyser Bull.