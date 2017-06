Barn til sykehus etter boligbrann

ARENDAL: Klokka 20.12 rykket nødetatene ut på en husbrann i Opalveien på Nedenes i Arendal.

– Brannvesenet opplyser at brannen er under kontroll, men ikke helt slukket, sier operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt like før klokka 21.

Han opplyser at alle som befant seg i huset har kommet seg ut.

– Jeg vet ikke hvor mange som var i huset, men alle beboerne er gjort rede for. Et barn på fire år kan ha fått i seg noe røyk, og sendt til sykehus for en sjekk, sier Ugland.

Åtte personer er registrert med bosted på adressen, men det er uvisst om alle disse var hjemme da det begynte å brenne. Boligen skal inneholde to boenheter.

Brannen skal ha startet i et soverom.

– Hvordan brannen startet kan vi ikke si noe om foreløpig, sier Ugland.