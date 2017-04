Årets første bjørkepollen i Kristiansand

KRISTIANSAND: Norges Asma- og Allergiforbunds forskere ved Pollenvarslingen har nå funnet de første pollenkornene fra bjørk i Kristiansand og Oslo. Fra lørdag 22. april meldes det om beskjeden spredning av bjørkepollen på Sørlandet.

Tidspunktet for årets første spredning av bjørkepollen er omtrent som tidligere år.

Været avgjør

Dersom det framover blir varmt og godt vær, kan spredningen av bjørkepollen akselerere.

– Når bjørkepollenspredningen først starter og det er fint vær, går det ganske fort, sier pollenforsker Hallvard Ramfjord i Norges Astma- og Allergiforbund, i en pressemelding.

Han sier at bjørka regnes som en versting, og bjørkepollensesongen er den tøffeste for dem som er allergiske.

Torstein Øen

Bjørka er verstingen fordi den finnes over hele landet i forskjellige varianter. Det vil si at pollenet er over alt. I tillegg sprer den mye pollen, og det er også mye allergener i pollenet.

Anbefaler tidlig medisinering

Astma- og Allergiforbundet anbefaler allergikere sin ennå ikke har tatt medisiner og gjøre det nå.

– Medisinene har ikke full effekt før etter cirka en uke, men du vil ha noe effekt med en gang, sier helsefaglig rådgiver Anna Bistrup i Astma- og Allergiforbundet.

10 pollenråd

Astma- og Allergiforbundet har utarbeidet 10 råd til pollenallergikere: