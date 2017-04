Arbeider falt 15 meter på Glencore

KRISTIANSAND: Klokken 14.29 melder politiet om en arbeidsulykke på Glencore, der en arbeider har falt fra stor høyde.

– Arbeider har falt cirka 15 meter i forbindelse med arbeid på nybygg. Uavklarte skader, men pasienten er våken, melder operasjonssentralen i Agder politidistrikt.

Ansatt i Kruse Smith

Regiondirektør Jon Syrtveit i Kruse Smith Entreprenør Region Syd bekrefter at det var en av selskapets ansatte som falt. Utover at det er en mann ønsker han ikke å si noe om alder eller hvor den ansatte er fra.

– Vårt hovedfokus er nå å ta vare på familien og nære arbeidskolleger av ham. Ellers arbeider vi tett sammen med Glencore Nikkelverk, politi og Arbeidstilsynet for å kartlegge hva som har skjedd, sier Jon Syrtveit.

Erlend Olsbu

Falt i betongen

Politiets innsatsleder Tom Einar Gausdal sier til Fædrelandsvennen at en arbeider har falt ned 12 til 15 meter fra et nybygg under oppføring.

– Personen var bevisst da politiet kom til stedet, sier Gausdal.

Ifølge politiets operasjonssentral er det i alle fall snakk om skader i beina.

Politiet undersøker åstedet.

– Personen falt ned på betong. Vi vet ikke om han var innom noe eller falt rett ned, sier Gausdal

Erlend Olsbu

Glencore-direktør Øivind Stenstad opplyser følgende til Fædrelandsvennen klokken 15.35:

– En person fra et firma som har entreprisen på et bygg, har falt fra stor høyde i forbindelse med arbeid med glideforskaling, sier Stenstad.

Stor investering

Bygget som oppføres i betong skal huse nye trykkreaksjonstanker. Nikkelverket investerer 200 millioner kroner for å utvide og forbedre produksjonen. Dette er bedriftens største enkeltinvesteringen 30 år.

