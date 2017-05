Ap vil gi fangevoktere tjenestenummer for å forebygge vold

OSLO: Aps fraksjon i Stortingets justiskomité har fremmet et forslag de mener bedre vil ivareta sikkerheten til ansatte i kriminalomsorgen, skriver Dagbladet.

– Vold og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen og innsatte i norske fengsler øker, sier medlem av Stortingets justiskomité, Kari Henriksen (Ap), til Dagbladet.

Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at det var 406 tilfeller av vold og trusler mot fengselsansatte i 2012. I 2016 var antallet 1048.

I dag har innsatte i norske fengsler innsynsrett i dokumenter som omhandler dem selv. Der står navnene til fangevokterne.

– De får se vurderinger som er gjort om ilagte straffereaksjoner for brudd på regelverk, avslag på fremstillinger og permisjoner og så videre, sier Henriksen.

– En innføring av tjenestenummer vil redusere mulighetene for at innsatte skal kunne hevne seg. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har vært tydelige på at de ønsker en slik ordning, sier Henriksen.

I 2015 ble det innført en lignende ordning for ansatte i politiet, der tjenestenummer og ikke navn følger dokumentene.