Alvorlig skadet etter fall på 15 meter

KRISTIANSAND: Sykehuset opplyser samtidig at pasienten er en mann på 21 år.

Det var klokka 14.29, torsdag, at politiet først meldte om en arbeidsulykke på Glencore Nikkelverk, der en arbeider hadde falt fra stor høyde. Den skadede ble først fraktet til Sørlandet sykehus, for så å bli sendt videre til Oslo universitetssykehus.

Operasjonsleder i Agder politidistrikt meldte like etter ulykken at en person hadde falt cirka 15 meter i forbindelse med arbeid på nybygg. Skadeomfanget var uavklart, men pasienten var våken.

Arbeidstilsynet og politi har startet etterforskning.

Ansatt i Kruse Smith

Regiondirektør Jon Syrtveit i Kruse Smith Entreprenør Region Syd bekrefter at det var en av selskapets ansatte som falt. Utover at det er en mann ønsker han ikke å si noe om alder eller hvor den ansatte er fra.

– Vårt hovedfokus er nå å ta vare på familien og nære arbeidskolleger av ham. Ellers arbeider vi tett sammen med Glencore Nikkelverk, politi og Arbeidstilsynet for å kartlegge hva som har skjedd, sier Jon Syrtveit.

Erlend Olsbu

Falt i betongen

Politiets innsatsleder Tom Einar Gausdal sa på ulykkesstedet til Fædrelandsvennen at en arbeider hadde falt ned 12 til 15 meter fra et nybygg under oppføring.

– Personen var bevisst da politiet kom til stedet, sa Gausdal.

Ifølge politiets operasjonssentral er det i alle fall snakk om skader i beina.

Politiets krimteknikere startet etter ulykken sine undersøkelser på åstedet.

– Personen falt ned på betong. Vi vet ikke om han var innom noe eller falt rett ned, sier Gausdal

Erlend Olsbu

Glencore-direktør Øivind Stenstad opplyste klokka 15.35 følgende til Fædrelandsvennen:

– En person fra et firma som har entreprisen på et bygg, har falt fra stor høyde i forbindelse med arbeid med glideforskaling, sa Stenstad.

Stor investering

Bygget som oppføres i betong skal huse nye trykkreaksjonstanker. Nikkelverket investerer 200 millioner kroner for å utvide og forbedre produksjonen. Dette er bedriftens største enkeltinvesteringen 30 år.

Saken oppdateres