Advokat og grunneier dømt for bedragerier i Agder

De to medvirket ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett til at det ble tatt opp 14 lån i to banker på til sammen vel 28 millioner kroner knyttet til et hyttetomt-prosjekt i Iveland kommune i Aust-Agder.

Grunneieren er i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengselsstraff og inndragning av 25 millioner kroner. Advokaten er dømt til tre og et halvt år i fengsel og en inndragning av 274.000 kroner, melder Økokrim.

– I denne saken er advokaten tidligere dømt for å ha underslått klientenes midler. Han får senere advokatbevillingen tilbake og velger noen år etterpå å begå ny alvorlig økonomisk kriminalitet. Økokrim har sett en økende bruk av profesjonelle medhjelpere, blant annet advokater, i våre straffesaker. Det er likevel viktig å understreke at det er et lite mindretall advokater som begår kriminalitet, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie.

Til Finansavisen sier grunneierens forsvar, advokat Steinar Thomassen, at det allerede er klart at saken ankes til Høyesterett. Den tiltalte advokatens forsvarer, Sigurd Klomsæt, sier de vurderer å anke.