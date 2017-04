Abito inviterer til interiørmarked

– Vi hadde lyst til å lage en hyggelig dag, hvor mange jobber sammen for en god sak, sier Helene Abusdal, leder i Fvn Event, Fædrelandsvennens eget eventbyrå.

11. juni inviterer de, sammen med vårt boligmagasin Abito, til Abito overload på festningen i Kristiansand.

Rydd i skapene

Abito overload er et marked hvor du blant annet kan kjøpe brukt interiør og delta på auksjon. Alt overskuddet går til Kreftforeningen og Thea Steens minnefond.

– Mange av oss kjenner på at vi har så mange ting. Mye er for fint til å kjøre på søpla, men så får man aldri surra seg til å legge det ut for salg for eksempel. Nå kan vi selge det for deg, sier Abusdal.

Uka før markedet er det mulighet for å levere fra seg det man ønsker av interiør.

– Vi tar imot alle ting som er relatert til bolig og hjem. Det kan være små møbler, hageredskaper, verktøy, kunst, interiør. Vi tar dessverre ikke imot store møbler som seng eller sofa, forteller Abusdal og legger til:

– Man kan også gi klær, men da skal det være lite brukt. Det kan for eksempel være sko du har kjøpt, men aldri brukt fordi de er i feil størrelse.

Skal være en dugnad

På selve markedsdagen innredes festningen som en butikk, med ulike avdelinger.

– Til det får vi hjelp av boligstylister som stiller opp gratis. Vi har allerede fått mange frivillige som vil hjelpe, så det blir som en stor dugnad. I tillegg jobber vi for å få med flere samarbeidspartnere, forteller Abusdal.

På markedet skal også helt nye ting auksjoneres bort.

– Der kan folk by, og da håper vi å få inn mest mulig penger til Kreftforeningen.

Til inntekt for livmorhalskreft

Overskuddet av arrangementet går altså til Thea Steens minnefond og Kreftforeningen.Thea Steen døde av livmorhalskreft 26 år gammel.

– Vi har diskutert ulike formål, og har kommet frem til at denne saken er veldig relevant for mange. Mange kjenner noen som er rammet av livmorhalskreft, og det angår jenter og kvinner i vår alder. Det er kanskje også de som er mest interessert i bolig og interiør, så vi følte det passet bra, forteller Abusdal.

Kreftforeningen vil være tilstede på arrangementet.

Leveres på Fiskåtangen

Ønsker du å donere ting til markedet, kan du levere disse i Svanedamsveien 10 i Kristiansand, 7. og 8. juni fra 15–18 eller 9. juni fra 9–12.