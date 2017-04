30 brannmenn kjempet mot skogbrann - nå har de kontroll

BIRKENES: Klokken 16.32 fikk brannvesenet melding om en skogbrann i Vegusdal.

– Det har brent rundt 120 mål skog. Det er svært ulendt og bratt terreng, så det er vanskelig å få fram slangene, sier utrykningsleder Odd Pettersen i Kristiansandsregionen brann og redning avdeling Birkenes til Fædrelandsvennen.

SISTE: Klokken 19.07 melder politiet at brannen er under kontroll, og at de forlater stedet.

Med seg har han mannskaper fra Birkeland, Lillesand, Evje og Iveland. Til sammen var det klokken 18.20 opp mot 30 brannmenn i aksjon for å få kontroll på brannen.

Baard Larsen

Skogbrannhelikopter

På grunn av problemene med å få fram slangene, bestilte han skogbrannhelikopter til slukningsarbeidet.

Tipser

– Vi har vinden med oss, det blåste ganske kraftig da vi kom fram, men nå har det løyet godt, forklarte han.

Sivilforsvaret ble innkalt, og har som oppgave å sikre området over natten.

Brannen var i nærheten av Flateland, cirka to kilometer nord for Vegusdal.

Kjempet mot flammene

Fædrelandsvennen kom i kontakt med Helga Flateland før brannmannskapene var kommet fram:

– Jeg kan ikke snakke nå, jeg holder på å slukke, sa hun andpusten.

– Er det mye som brenner?

– Det kan bli mye hvis det fortsetter.

– Er noen hus truet av brannen?

– Hytter, men nå må jeg legge på, sa Flateland og la på for å fortsette å slukke.

Meteorologisk institutt melder om at det er stor gress- og lyngbrannfare på snøfrie steder i Agder.

