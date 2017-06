26 år gammel mann omkom etter mc-ulykke

KRISTIANSAND: Det opplyser politiet onsdag, omtrent klokka 09.30. Pårørende er varslet.

– Vi har gjort undersøkelser som vi vil få svar på ved et senere tidspunkt. Krimteknikere har vært på stedet for å undersøke kjøretøy og spor, for å si noe om fart, eller om det har vært noe galt med kjøretøyet, sier etterforskningsleder Petter Sandell ved Kristiansand politistasjon.

Motorsykkelen er av typen 1000 kubikk. Politiet har ikke mistanke om rus, men bekrefter at det er mistanke om uaktsom kjøring, basert på vitneopplysninger.

– Det er ingenting som tilsier at andre kjøretøy har vært involvert. Dødsårsaken sees i sammenheng med ulykken, utover dette kan vi ikke gi noen detaljer. Det ser ut til at hjelm er brukt men at denne har falt av i forbindelse med det som skjedde, fortsetter Sandell.

Kollidert i et gjerde

– En mc-fører har kollidert i et gjerde langs veien. Han var ikke bevisst da han ble fraktet til sykehus med ambulanse, beskrev politiets innsatsleder, Joakim Jaabæk, tirsdag kveld.

Politiet ble varslet klokken 23.40, men omstendighetene var da foreløpig uklare. Området rundt ulykkesstedet, like bak fiskemottaket på Fiskebrygga, var sperret av. Politiets krimteknikere og Statens vegvesens ulykkesgruppe undersøkte stedet natt til onsdag.

Eirin Margrethe Fidje

– Det lå flere motorsykkeldeler strødd utover veien

Stine Birgitte Sløgedal var vitne til ulykken. Hun satt i egen bil, på vei fra Fiskebrygga, da hun hørte det hun beskriver som en intens motorsykkel-lyd.

– Plutselig så jeg motorsykkelen kom langs asfalten og skled inn i et nettinggjerde. Jeg fikk ikke med meg så mange detaljer. Min reaksjon var bare å stoppe bilen og løpe ut. Allerede da hadde det kommet fire-fem personer til føreren. Det lå flere motorsykkeldeler strødd utover veien, beskriver hun.

Da hun kom til åstedet hadde noen allerede ringt politiet.

– Det tok ikke lang tid før ambulanse kom til stedet og medisinpersonale begynte med hjertekompresjoner, forteller Sløgedal.