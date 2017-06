– Påstanden er for lav. Vi må ta utgangspunkt i lovens strengest straff

Aktor, Jan Tallaksen, la onsdag ned påstand om ti års fengsel for 16-åringen som er tiltalt for dobbeltdrapet på Wilds Minne skole i fjor. De etterlatte reagerte med å forlate rettssalen, og bistandsadvokat, Tove Karlsen Westbye, mener straffen er for lav.