GRIMSTAD: Klokken 19.03 meldte Agder politidistrikt om låvebrann på Torp i Reddal i Grimstad.

– Det kunne gått veldig ille, sier utrykningsleder Jonas Tobiassen i Grimstad brannvesen.

Naboen

Det var naboen som satt på verandaen i vårsola som plutselig så røyk stige opp fra låven, har låvens eier fortalt Tobiassen på telefon.

For naboen varslet naturligvis og de to fikk sammen koblet fra slange fra vanningsanlegget på jordet og brukte det til å bekjempe flammene. En stund var det kritisk, for det ligger bolighus like ved siden av.

– Vi må få skryte av den innsatsen som ble gjort. Da brannvesenet ankom stedet var brannen i praksis slukket, og det eneste vi behøvde å gjøre var litt etterslukking og noe riving, sier Jonassen.

Røyk

Under slukningsarbeidet fikk de to mennene noe røyk i seg, men ikke mer enn at de fikk den nødvendige helsehjelpen av ambulansepersonell på stedet.

Det befant seg verken mennesker eller dyr i låven da brannen brøt ut. Årsaken til brannen er foreløpig ikke klar, men Jonassen sier politiet har startet etterforskning med avhør av de involverte.