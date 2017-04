Ble kastet av buss, knuste vindu

KRISTIANSAND: Klokken 17.52 tirsdag fikk politiet melding om bråk på en buss ved Rona.

– Tre ungdommer i 15–16-årsalderen laget bråk på bussen og ble kastet av. Da knuste de et vindu på bussen, og forsvant fra stedet, opplyser operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt.

Politiet søkte etter ungdommene, men fant dem ikke.

– To av dem var iført hettegensere. Den ene blå, den andre grå, opplyste Ugland.

Klokken 23.30 opplyste operasjonsleder at de hadde navngitte mistenkte, og ville forsøke å komme i kontakt med dem onsdag.

Innkalt

Onsdag kan politiet opplyse følgende:

– Guttene vil bli innkalt til avhør og få mulighet til alternativ straffereaksjon og tverretatlig oppfølging i kjernegruppe, sier Grete Pedersen, leder for det forebyggende arbeidet i Kristiansand-politiet.

Hun opplyser at politiet har kjennskap til trioen fra før. Det er allerede etablert kjernegruppe rundt dem. Dette er et opplegg for kriminelle mindreårige der politi, kommune og skole deltar.