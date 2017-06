Tysk musikkfestival fortsetter etter terrortrussel

SISTE: Festivalen fortsetter.

Festivalledelsen melder på sine hjemmesider at festivalområdet er gjennomsøkt uten at det er gjort noen funn som underbygger akutt trusselsituasjon. Politiet bekrefter dette, ifølge den tyske avisen Spiegel.

Festivalen skriver på sin facebook-side at de åpner festivalen igjen lørdag ettermiddag.

Tidligere lørdag kom det frem at to menn som jobbet med musikkfestivalen ble avhørt. De to er, ifølge den tyske avisen Bild, mistenkt for å ha etterlatt seg noe på området for festivalen, motorsportbanen Nürburgring, der også Formel 1-konkurranser avholdes.

Lørdag klokken 11 blir det avholdt en pressekonferanse der det blir offentliggjort om festivalen skal fortsette eller ikke.

Det er ikke kjent hva trusselen går ut på, men ifølge nyhetsbyrået DPA har politiet bedt arrangørene om å avlyse fredagens konsertprogram og be publikum forlate festivalområdet.

– Bakgrunnen for dette er konkrete indikasjoner som kan føre til en mulig terrortrussel, sier en talsmann for politiet i Koblenz.

Festivalen skal etter planen pågå fra 2. til 4. juni. Hvorvidt festivalprogrammet fortsetter lørdag, er foreløpig ikke avklart.

– Terror er noe dritt

Festivaldeltagerne fikk beskjed over høyttaleranlegget fredag kveld om at festivalen var avlyst på grunn av en terrortrussel, men at arrangørene håper å kunne fortsette programmet lørdag. Publikum ble bedt om å forlate området på en rolig måte for å unngå panikk.

– Terror ist Scheîsse, schalalala, sang publikum på vei ut av området, ifølge avisen Bild.

På godt norsk blir det «terror er noe dritt».

Thomas Frey / DPA / AP / NTB scanpix

Tysklands største festival

Rock am Ring er en stor musikkfestival som arrangeres på motorsportbanen Nürburgring ved Nürburg vest i Tyskland. Opp mot 90.000 mennesker er ventet å komme til festivalen i løpet av helgen.

Hovedattraksjonen på årets utgave av Rock am Ring er Rammstein, som skulle ha spilt fredag. Det samme skulle Liam Gallagher og Rival Sons blant flere.

Ingen norske band skal ifølge programmet spille på årets festival.