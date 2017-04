Truet til seg varer fra Narvesen-kiosk

VENNESLA: – Mannen skal ha vært innom butikken og truet til seg varer med fysisk kraft, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

– Han skal ha slått etter både en kunde og en ansatt, men skal ikke ha brukt noen form for våpen.

Åstedsundersøkelse

I følge politiet skal det ikke ha vært behov for legehjelp eller ambulanse.

Politiet sendte to patruljer på stedet, og startet jakten på den mistenkte gjerningsmannen.

– En patrulje holder på med åstedsundersøkelse i kiosken, den andre patruljen er på leting etter mannen, forklarte Hyberg.

– Vi har en god beskrivelse av ham, og vi ser etter ham i området.

– Han begynte bare å forsyne seg

I følge politiet, ble mannen gjenkjent på overvåkingsbildene fra kiosken.

Torbjørn Witzøe

Mikael Andresen er innehaver av Narvesen-kiosken. Han var ikke selv i butikken da ranet skjedde, men bor like ved og kom rast til stedet.

Hun som var på jobb har fortalt at mannen gikk rett inn i butikken og videre bak disken og kassa. Vi er usikre på hva han fikk med seg.

– Han begynte bare å forsyne seg. Så slo han etter både etter betjeningen og en kunde som prøvde å stoppe ham. Det var en ubehagelig og skremmende opplevelse for dem begge, sier Andresen.

Torbjørn Witzøe

Narvesen-butikken holdt stengt i en liten periode rett etter hendelsen, men var rundt klokka 11.15 åpnet igjen. Butikken ligger midt i Vennesla sentrum.

Ikke første gang

Narvesen-kiosken i Vennesla ble for sju-åtte år siden utsatt for væpnet ran. Den gang fikk en ansatt stukket et skytevåpen opp i ansiktet.