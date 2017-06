To pågrepet etter tyveri

AGDER: To menn på 43 og 46 er pågrepet etter flere tyverier i Agder natt til torsdag. Det melder politiet på twitter.

Det er foreløpig ukjent hvor tyvene har vært på tokt.

Politiet melder imidlertid at det har vært innbrudd i flere biler ved et firma i Birkeland, og at en firehjuling er stjålet fra et parkeringshus i Kristiansand.

I tillegg har det vært innbrudd i flere biler ved Sørlandsparken, samt innbrudd i tre biler ved et verksted i Lillesand.

Tyvene har også fått med seg en robotklipper til verdi av 35.00 kroner fra Sørlandsparken.

