To menn pågrepet etter innbruddsraid

AGDER: To menn på 43 og 46 er pågrepet etter flere innbrudd i Agder natt til torsdag. Det opplyser politiet.

– Dette ble løst ved hjelp av god gammeldags politiarbeid, sier operasjonsleder Per Kristian Klausen.

Tyvene er ifølge Klausen kjenninger av politiet.

– Dette er to typer jeg nødvendigvis ikke ville invitert på fest, sier operasjonslederen.

Innbruddsraid

Mennene i 40-årene har kjørt langs sørlandskysten og brutt seg inn i flere biler.

– De har raidet rundt fra sørlandsby til sørlandsby, sier Klausen videre.

Mye tyder på at de startet i Lillesand, hvor de brøt seg inn i tre biler ved et verksted. Deretter tok de turen videre til Birkeland, hvor de tok seg inn i seks biler ved et annet verksted.

Etter Birkeland kjørte mennene videre til Kristiansand, hvor de først tok seg inn i to biler og deretter stjal en robotklipper til verdi av 35.00 kroner fra Sørlandsparken.

– I tillegg fant vi en bil som tidligere har blitt stjålet fra Sørlandsparken på stedet hvor vi pågrep mennene, sier Klausen.

Varetekt

Klausen tror de mistenkte gjerningsmennene vil bli framstilt for varetekt allerede i morgen.

– Ettersom de har opprettholdt et stort aktivitetsnivå antar jeg at de vil bli framstilt for varetekt i morgen. Vi holder de i arresten fram til den tid, sier Klausen.

Klausen legger til at mennene kjørte i beruset tilstand under tokten.