Siktet for tyveri på Narvesen

VENNESLA: – Mannen er siktet for tyveri og legemskrenkelse, sier Geir Andersen, operasjonsleder i Agder politidistrikt.

Mannen er i 20-årene og er fra distriktet. Han ble pågrepet i en privat bolig lørdag ettermiddag.

Politiet fant fram til personen på bakgrunn av avhør og tips. Han sitter lørdag kveld i arresten og vil trolig bli avhørt søndag.

Truet

Tyveriet hos Narvesen skjedde lørdag formiddag.

– Mannen skal ha vært innom butikken og truet til seg varer med fysisk kraft, sa operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen.

– Han skal ha slått etter både en kunde og en ansatt, men skal ikke ha brukt noen form for våpen.

Åstedsundersøkelse

Ifølge politiet var det ikke behov for legehjelp eller ambulanse etter tyveriet.

Politiet sendte to patruljer på stedet. Den ene av patruljene startet jakten på den mistenkte gjerningsmannen.

– Han begynte bare å forsyne seg

Ifølge politiet, ble mannen gjenkjent på overvåkingsbildene fra kiosken.

Torbjørn Witzøe

Mikael Andresen er innehaver av Narvesen-kiosken. Han var ikke selv i butikken da ranet skjedde, men bor like ved og kom rast til stedet.

Hun som var på jobb har fortalt at mannen gikk rett inn i butikken og videre bak disken og kassa. Vi er usikre på hva han fikk med seg.

– Han begynte bare å forsyne seg. Så slo han etter både etter betjeningen og en kunde som prøvde å stoppe ham. Det var en ubehagelig og skremmende opplevelse for dem begge, sier Andresen.

Torbjørn Witzøe

Narvesen-butikken holdt stengt i en liten periode rett etter hendelsen, men var rundt klokka 11.15 åpnet igjen. Butikken ligger midt i Vennesla sentrum.

Ikke første gang

Narvesen-kiosken i Vennesla ble for sju-åtte år siden utsatt for væpnet ran. Den gang fikk en ansatt stukket et skytevåpen opp i ansiktet.