TRONDHEIM: – Saken er avgjort for lenge siden, det er det eneste jeg ønsker å si, sier en påskeferierende Terje Formoe på telefon fra Sør-Frankrike.

Det er Adresseavisen som forteller at den kjente sjørøverkapteinen fra Kjuttaviga vil ha seg frabedt at noen prøver å røve til seg deler av skatten hans.

– Enklest å bytte navn

– Vi mener vi har vårt på det tørre, og tok navnet først. Men i og med at Kaptein Sabeltann er en så stor aktør, er det enklere at vi bytter navn, sier Ida Melhuus i markedsavdelingen ved Sirkus Shopping til Adresseavisen.

Hun forteller til avisen at da kjøpesenteret valgte å kalle lekelandet for Hiv O’Hoi i 2012, hadde Terje Formoes selskap Kaptein Sabeltann AS registrert merkenavnet på teaterforestillinger.

Men april i år ble sjørøverimperiet utvidet, og varemerket Hiv O’Hoi ble også registrert til å gjelde fornøyelsesparker.

Varselet om søksmål kom ikke i form av sabel-svinging, men framsettes i et brev fra Formoes advokat Mikkel Lassen Ellingsen.

Vil ikke gå planken

– Vår advokat mener vi sannsynligvis har en god sak, siden vi tok navnet før de patenterte rettighetene til fornøyelsesparker. Men vi blir så små i forhold til Terje Formoe, sier Melhuus ifølge Adresseavisen.

Lekelandet vil fra 1. mai endre navnet til Kaptein Gullix lekepark, noe som innebærer både utgifter og arbeid for bedriften, men de foretrekker altså det framfor å gå planken i form av en rettssak.

De akter for øvrig å invitere Terje Formoe opp til Trondheim i anledning navneskiftet.

PS1: Hiv O’ Hoi er et sjømannsuttrykk som betyr å heise eller løfte opp.

PS2: Ifølge skattelistene for 2016 hadde Terje Formoe 3,3 millioner kroner i inntekt i 2015. Formuen hans var på 19 millioner kroner.

