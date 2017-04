Politimann skutt og drept i mulig terrorhandling i Paris

Politiet opplyser at den antatte gjerningspersonen drepte en politimann og såret en annen, før han selv ble skutt og drept.

Politiet betegner foreløpig hendelsen som en «terrorhandling».

Hendelsen fant sted mellom T-banestoppene Franklin-Roosevelt og Georges V, skriver Le Parisien. Franklin-Roosevelt-stoppet er stengt av sikkerhetshensyn, skriver Le Figaro. Politibetjentene holdt vakt ved T-banen, sier talskvinne Johanna Primevert ved politiet i Paris til nyhetsbyrået AP.

CNN siterer politiet i Paris på Twitter og melder at Champs-Élysées er stengt. Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna området. Det meldes om et stort politioppbud på stedet, og et helikopter er observert over området.