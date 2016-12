Politiloggen mandag 26. desember

Arendal: Bråk

00.25: En mann på 20 år lagde bråk på en restaurant på Langbrygga i Arendal. Da politiet kom påla de ham å forlate stedet, men det ville han ikke. Derfor arresterte de ham i stedet.

Arendal: Kjørte uten førerkort

00.33: En kvinne på 19 år ble tatt for å kjøre uten førerkort på Nyli. Hun har også flere ganger tidligere vært tatt for det samme, så denne gangen ble bilen beslaglagt. Det skjedde på den måten at politiet rekvirerte bergingsbil.

Arendal: Bråk

00.53: En mann på et utested på Langbrygga slo til en dørvakt. Mannen som er 23 år ble pågrepet og kjørt i arrest. Dørvakten ville ikke anmelde forholdet, men politiet anmelder den mistenkte for ordensforstyrrelse.

Farsund: Bråk

00.55: En mann i førtiårene ble pågrepet i Torvgaten av politiet for ordensforstyrrelse og for å ha truet politiet. Mannen ble kjørt i arresten.

Kristiansand: Bråk

01.07: En kvinne lagde bråk i Tollbodgata, og ble bortvist av politiet for ordensforstyrrelse.

Kristiansand: Bråk

01.10: En 24 år gammel mann lagde leven i Markens gate og ble bortvist fra sentrum av politiet.

Mandal: Vold

01.12: En 24 år gammel mann ble slått ned på et utested i Store Elvegate. Offeret er lettere skadd, og gjerningsmannen løp fra stedet før politiet kom. Det er uvisst om forholdet blir anmeldt.

Kristiansand: Urinering

01.19: En 34 år gammel mann urinerte på offentlig sted. For dette er han anmeldt.

Tvedestrand: Steinkasting

01.30: En ungdomsgjeng kastet stein på biler fra en gangbro over E18 ved Songedumpa. En av sjåførene ringte politiet, og oppsøkte også ungdomsgjengen for å si dem noen sannhetens ord. Da stakk de av.

Kristiansand: Uro

01.33: En mann på 28 år ble bortvist fra sentrum etter å ha laget bråk i Tollbodgata.

Kristiansand: Leven

02.09: En mann på 18 år ble bortvist av politiet for dårlig oppførsel i Vestre Strandgate.

Arendal: Ordensforstyrrelse

02.19: En mann på 19 år ble bortvist fra Arendal sentrum for å ha forstyrret den offentlige ro og orden i Tollbodgaten.

Flekkefjord: Blotting

02.39: En 21 år gammel mann var freidig nok til å blotte seg for politiet. Han blir anmeldt for forholdet, men ble sluppet fri etter å ha avgitt personalia.

Arendal: Bråk.

03.20: En mann på 30 år ble bortvist av politiet fra sentrum av Arendal etter å ha bråket i beruset tilstand i Friergangen.