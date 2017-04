PST oppjusterer trusselnivået i Norge

PST holder pressekonferanse søndag ettermiddag etter funn av en bombelignende gjenstand på Grønland i Oslo lørdag kveld og i lys av hendelsene i Stockholm.

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier det er sannsynlig at et angrep kan gjennomføres i Norge i år.

– Det er sannsynlig at angrepene de siste årene i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Russland og Sverige skaper smitteeffekt også i Norge hos personer med islamistiske sympatier. Demonstrasjoner av hvor enkelt slike angrep kan gjennomføres gjør at andre kan se at det er mulig å gjennomføre noe lignende, sier Bjørnland.