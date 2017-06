Godskesen stemte mot tre tvangssammenslåinger

Etter en lang debatt ble voteringen avsluttet først ved 20-tiden.

Regjeringens ene samarbeidsparti KrF sier nei til tvang, men Venstre sikret flertall for de største endringene i kommunestrukturen siden 1950-tallet.

Elleve av sammenslåingene vil skje med bruk av tvang.

Under voteringen ble det klart at det bare var én stemmes overvekt, 85 mot 84 stemmer, for å slå sammen Kristiansand, Søgne og Songdalen. Med samme flertall ble det vedtatt å slå sammen Mandal, Marnardal og Lindesnes, og Sogndal, Balestrand og Leikanger fra 1. januar 2020.

Ingebjørg Godskesen (Frp) var blant de 84 som stemte mot disse tre tvangssammenslåingene.

– Jeg stemte nei fordi folket i de fleste av kommunene stemte nei i folkeavstemning, skriver Godskesen i ens sms til Fædrelandsvennen.

Hun hadde på forhånd varslet at hun vurderte å trosse sitt eget parti og regjeringen. Ingen andre slo følge, og alle sammenslåingene ble dermed vedtatt slik det lå an til på forhånd.

– Kanskje jeg burde følge flertallet, men det er svært vanskelig for meg i denne sammenhengen. Jeg må ta et valg i dag. Min stemmegivning i saken blir litt variert, sa Godskesen fra talerstolen.

I de øvrige åtte forslagene til tvangssammenslåing stemte Godskesen med flertallet, slik at resultatet her ble 86 mot 83 stemmer.

Kommunalkomiteen gikk inn for å kutte antall kommuner fra 428 til 354 og fikk torsdag altså tilslutning fra Stortinget i plenum.

Alle Stortingets 169 representanter var til stede under voteringen. Årsaken var at Senterpartiet ikke ville godta såkalt utbytting i saken. Dermed ble det nødvendig for også alle de andre partiene å møte opp med full gruppe ved voteringen.