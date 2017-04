Frp vil forby eiendomsskatt

Stortingsvara Geir Hågen Karlsen i Frp sier til VG at forslaget vil innebære en utfasing av eiendomsskatten fra neste år fram til en fullstendig avvikling i 2020.

– Jeg har ikke noe imot svømmebassenger og kinoer. Men kommunene har store muligheter til å effektivisere og spare kostnader. Eiendomsskatten er usosial, unødvendig og urimelig. Mange kommuner går i overskudd, men har likevel økt skatten, sier Karlsen. Han viser til at Oslo tok inn en kvart milliard i eiendomsskatt i et år der driften i kommunen endte med et overskudd på halvannen milliard.

– Eiendomsskatten har blitt en unødvendig belastning på innbyggerne. Det er fullt mulig for kommunene å få økonomien til å gå rundt med vanlige skatteinntekter, uten å ha eiendomsskatt i tillegg.

Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H) sier derimot at selv om hun misliker skatten sterkt, trenger kommunen inntektene for å opprettholde viktige velferdstilbud. Hennes parti vil ikke forby den omdiskuterte skatten, men håper færre vil innføre eller beholde den.

– Vi håper færre kommuner vil balansere budsjettene ved å sende regningen til innbyggerne, skriver finanspolitisk talsmann Svein Flåtten.

(©NTB)