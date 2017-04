Emma Morano ble 117 år. Da hun døde var hun verdens eldste

Morano døde i sitt hjem i Verbania i Nord-Italia lørdag. Født 29. november 1899 var hun den antatt siste personen i verden som var født før 1900-tallet. Familien bekrefter dødsfallet overfor nyhetsbyrået ANSA.

I løpet av sitt lange liv opplevde Morano blant annet å se to verdenskriger, månelandingen og et Italia under fascistlederen og diktatoren Benito Mussolini. I tillegg til Mussolinis fall, fikk Moreno også oppleve mer enn 90 italienske regjeringer.

Rå egg og singelliv

Morano har tidligere uttalt at et kosthold basert på egg og kjøtt var nøkkelen til hennes lange liv. Leger hadde tidligere frarådet henne fra å spise tre egg om dagen, men hun ignorerte rådene deres.

I et intervju med VG i 2016 sa hun at hun spiser rå egg hver dag og at hun har vært singel siden hun separerte seg fra sin voldelige ektemann i 1938, kort tid etter at hennes eneste barn døde.

– Jeg har ikke hatt en mann i huset siden 1938 og det er derfor jeg har blitt så gammel! sa hun til VG.

– Hun hadde et ekstraordinært liv, og vi vil alltid huske hennes styrke for å hjelpe oss å gå framover, sier ordføreren i Verbania.

Statsministeren gratulerte

Ifølge amerikanske Gerontology Research Group (GRG), som følger med på alle personer over 110 år, er den eldste personen nå en jamaicansk kvinne ved navn Violet Brown. Brown fylte 117 år 10. mars.

Jamaicas statsminister Andrew Holness tvitret lørdag sine gratulasjoner til sin landskvinne.

Det er kun kvinner å finne på GRGs liste over verdens ti eldste personer. I tillegg til Brown er hele fem japanske kvinner blant verdens eldste. En spanjol og tre italienere (hvorav en av dem er født i USA) utgjør resten av lista.

