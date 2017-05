Direktør trekker seg etter IT-skandalen i Helse sør-øst

Det var 15. september i fjor at styret i Helse sør-øst ga datterselskapet Sykehuspartner oppgaven med å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen.

– Det har nå blitt reist betydelig tvil om dette har blitt håndtert på en god måte. Styret i Helse sør-øst RHF er i dag blitt orientert om at Thomas Bagley trekker seg som styreleder i Sykehuspartner HF, og det tar vi til etterretning, opplyste styreleder Ann-Kristin Olsen i Helse sør-øst fredag.

Senere samme ettermiddag ble det klart at Bagley også går av som teknologidirektør i helseforetaket.

– Omfanget mindre

Det er det amerikanske selskapet Hewlett Packard Enterprise som har overtatt driften av helseforetakets omfattende IT-systemer. Det viser seg imidlertid at sikkerheten kan ha vært dårlig. Denne uken meldte NRK at over 100 IT-arbeidere i Bulgaria og Malaysia har hatt tilgang og utvidede rettigheter til helseforetakets datasystemer.

Helse sør-øst har de siste dagene innrømmet at en gruppe IT-arbeidere har hatt tilgang til pasientjournaler og dermed kunnet kopiere innholdet uten å legge igjen spor, men sier omfanget er mindre enn det NRK har meldt. Ifølge NRK benektet IT-direktør Thomas Bagley nylig at utenlandske IT-arbeidere har hatt slik tilgang.

Ifølge NRK kan IT-arbeiderne potensielt hatt tilgang til pasientdata for så mange som 2,8 millioner mennesker på Østlandet og Sørlandet. Dette tallet er imidlertid ikke bekreftet, og helseforetaket har lovet en ekstern gjennomgang av saken.

Styremøte

Helseminister Bent Høie (H) opplyser at han ble orientert om den mulige sikkerhetsbristen i slutten av forrige uke og har bedt Helse sør-øst om en redegjørelse. Det er foreløpig ikke kjent når denne er ventet å foreligge.

Statsråden ønsket fredag ikke å kommentere Bagleys avgang som styreleder i Sykehuspartner og som teknologidirektør i helseforetaket.

Fredag ettermiddag innkalte Sykehuspartner til styremøte. Helseforetaket er allerede i gang med å finne Bagleys erstatter som styreleder. Inntil videre fungerer nestleder Bjørn Erikstein i denne posisjonen.