Dette skjer 1. mai i Kristiansand

KRISTIANSAND: – Jeg håper at det kommer masse folk, at vi skal være sammen, markere og feire denne dagen, sier lederen for 1. mai-komiteen i Kristiansand, Tonje Alvestad, til Fædrelandsvennen.

09.30 startet første post på årets 1. mai-programmet, med bekransning av Lømslands grav og appell ved Stein Chr. Salvesen. Klokka 12.30 går toget fra Arbeideren.

Årets hovedparole er «Trygge jobber – ny regjering!»

– Det handler om at sikkerheten for jobbene våre har blitt svekket de siste årene gjennom arbeidsmiljøloven. Vi mener at en ny regjering må til, sier Alvestad.

De siste årene har rundt 500 møtt opp til toget, og det er ventet det samme i år. Ruta går fra Arbeideren, ned Festningsgata, Christian IV gate, Markens gate og Kongens gate før toget ender opp i Tresse. Der vil det bli holdt hovedappell ved Fagforbundets leder, Mette Nord.

– Folk har forskjellig forhold til denne dagen, men det er en nydelig dag for å gå i tog i dag, og alle arrangementer er åpne, sier Tonje Alvestad.

Her er hele programmet:

10:00: Felles 1. mai-frokost på Kongens senter. Canto Libre spiller. Appell ved Kai Steffen Østensen (AP) og representant for Norsk Folkehjelp/ Solidaritetsungdommen.

10:30: Baldrian og Musa (dokketeater).

Sted: Kongens senter (i Dronningens gate 42)

12:00: Bekransning av minnetavla ved Arbeideren.

Appell ved Lars Berge, ungdomssekretær i LO Vest-Agder.

12:15: Oppstilling til 1. mai-toget ved Arbeideren.

Vennesla Musikkorps og Tveit Union spiller.

12:30: Avmarsj for 1. mai-toget.

Hovedparole: «Trygge jobber – ny regjering!»

13:05: Felles arrangement i Tresse.

Hovedtaler: Mette Nord, leder i Fagforbundet

Ungdomsappell: Olav Mosfjell, Kristiansand Rød ungdom Kvinnepolitisk appell: Malini Espeland, fagforeningsleder i NITO

Konferansier: Rikke Flermoen

Musikk ved Aslak Rossehaug

Is og ballonger til barna

14:30: Bekransning av 22. juli-minnesmerket.

Appell ved Mona Dia (AUF)

15:00: Solidaritetsgudstjeneste i Domkirken, ved Aud Sunde Smemo

15:00: 1. mai-lunsj på SV-huset i Stener Heyerdalsgate 1.

Åpent for alle.

17:00: Gratis barnefilm på Kristiansand kino, sal 1:

«Karsten og Petra ut på tur».

Velkomsthilsen av Mali Steiro Tronsmoen

Medarrangører: Framfylkingen og Barnefilmfestivalen.

18:00: Solidaritetskveld på Håndverkeren.

Halvor og hulemennene spiller.

Olav Grendstad: «Fake underholdning»

Årets paroler

Hovedparole: «Trygge jobber – ny regjering!»

Agder fagforening (Fellesforbundet) «Forsvar velferdsstaten!»

Handel og kontor – «Bevar annerledesdagen!»

LO ungdomsutvalg Vest- Agder – «Hele folket i arbeid – Erna må ta ansvar» og «Don´t panic – Organize».

FO – Fellesorganisasjonen «TRYGG PÅ JOBB – TRYGG HJEMME» og «Trusler og nettsjikane mot sosialarbeidere må stoppe!»

Partier:

AUF – «Ungdom krever jobbgaranti!»

Vest-Agder SU – Føkk fagforeningsknusing"

Kristiansand Rød ungdom- «Stopp høyresidens privatisering av Norge og jernbanen»

Kristiansand AP – «Alle skal med»

Kristiansand SV «Kommersielle bemanningsbyråer ut av arbeidslivet»

Rødt Kristiansands «Lovfesta rett til heltid – ja til 6 timersdag» «Internasjonal arbeidersolidaritet – nei til løsarbeidersamfunnet»

Kristiansand Rød ungdom – «Stopp høyresidens privatisering av Norge og jernbanen"

Kristiansand NKP – «Stopp gjelds- volds- og krigsspiralen», «Solidaritet med Romfolket»

Annet: