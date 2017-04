Bombelignende gjenstand funnet på Grønland

Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Et stort området rundt Vaterlandsparken og Brugata og oppover langs Akerselva er sperret av etter at det er funnet en kasse på 30 x 30, som politiet karakteriserer som «bombelignende gjenstand». Bevæpnet politi vokter stedet.

Bombegruppen ankom ca. kl. 23.00.

Det var en politipatrulje som reagerte på at en mann oppførte seg mistenkelig og anholdt ham. Han hadde plassert kassen under broen over Akerselva i Grønnlandsleiret. To vitner er også tatt med av politiet.

«Det kan virke som at dette er en gjenstand med begrenset skadepotensial», skriver Oslo-politiet på Twitter.

– Vi har kontroll på stedet, og avventer nå til vi har fått foretatt nødvendige undersøkelser, sier politiet.

Saken oppdateres.