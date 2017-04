Bolig nedbrent - 13-åring til sykehus

KVINESDAL: Brannvesenet i Kvinesdal rykket påskeaften ut på en boligbrann i Fjotland i Kvinesdal kommune.

– Da mannskapet kom frem var det full fyr i hele huset. Huset er nok ikke mulig å redde, så det er kun snakk om etterslukking her, sier alarmsentraloperatør Harald Robersvik.

Ved 14.40-tiden opplyser operasjonsleder Martin Ugland at huset er totalt nedbrent, og at en 13 år gammel gutt blir fraktet til sykehus etter at han er blitt noe brannskadet i et ben.

Nabo varslet om brannen

Brannvesenet opplyser videre at ingen skal ha oppholdt seg i huset da det begynte å brenne, og at det ikke har vært fare for spredning.

– Det er snakk om en enkel bolig. Vi er der med minst fem brannbiler, så vårt mannskap har kontroll, sier Robersvik.

Det var en nabo som varslet brannvesenet om brannen.

– Huset var overtent da vi kom frem, så vi blir nok værende en stund, sier Robersvik.

Vi følger saken.