Bilder i NRKs tiggerdokumentar er flere år gamle og er neppe tatt av rumenerne

Dokumentaren Lykkelandet har skapt sterke reaksjoner i Bergen og Norge etter den ble vist på NRK Brennpunkt tirsdag denne uken.

I dokumentaren viser journalistene frem koblinger mellom prostituerte, tiggere og narkotikaselgere i Bergen og Stavanger. Gjennom en periode på to år har NRK fulgt miljøet med skjult kamera og via Facebook.

På Facebook finner NRK bevis for at dette ikke er mennesker som mangler penger. Her har flere i det aktuelle miljøet nemlig lagt ut bilder av stabler, bunter og hauger av kronesedler og eurosedler. Men flere av bildene viser seg nå ikke å komme fra det rumenske miljøet, men helt andre steder, skriver Bergens Tidende.

FAKSIMILE

Fører ut

I dokumentaren kommer det frem at det er ført ut 100 millioner kroner fra Bergen i fjor. På landsbasis er det snakk om 700 millioner kroner. Tallene har de hentet fra Valutaregisteret. NRK-journalistene viser til at Romania er det landet som det overføres mest penger til i Europa, utenfor det offisielle banksystemet.

«Men mye går også ut i det skjulte», sier NRKs reporter, før det klippes til et bilde de har funnet hos det rumenske miljøet de har fulgt. Det er et bilde av en koffert, stappfull av eurosedler. Men bildet er ikke nødvendigvis fra det rumenske miljøet. BT har brukt flere forskjellige bildesøk på nettet og funnet igjen dette bildet knyttet til en rekke andre saker. Blant annet i forbindelse med påstått korrupsjon av kongressmedlemmer. I Colombia. I 2013.

I 2012 dukker det opp på en fransk nettside, med spørsmålet «hva gjør du hvis du finner denne på gaten»?

I dokumentaren poengteres det også at det rumenske miljøet ikke er så fattige som de fremstår. «Han har til mat, fordi han har kjøleskapet fullt av penger», sier en av journalistene.

Om kjøleskapsbildet stammer fra rumenerne, er imidlertid ikke hevet over enhver tvil. Allerede i 2015 dukker det opp på et populært sosialt medium i Russland.

Et annet bilde som skal dokumentere overfloden til rumenerne, er et bilde av en haug med Iphoner. Dette bildet dukker opp i en rekke sammenhenger på internett.

FAKSIMILE

FAKSIMILE

– Dette er ille

Karl Henry Nøkling var sannsynligvis den første som gjorde disse oppdagelsene da han søkte opp bildene i etterkant av dokumentaren. Da BT ringer, påpeker han at det er rart at ingen andre journalister har gjort dette før ham.

– Jeg så bildene av kofferten, og da jeg blåste det opp, så tenkte jeg at her var det utrolig mye euro. Det er jo bare å høyreklikke på bildet og se etter lignende bilder på Google. Da dukket det opp flere eksempler, sier han.

Han presiserer at han ikke kjenner til hvilket forarbeid NRK har gjort i forbindelse med bruken av disse bildene.

– Men når de bruker bildemateriell slik de gjør, så må de jo sjekke bildene selv. De kan ikke bare legge dem ut og si at «sånn er det». Dette var vel det største pengebeviset de hadde i dokumentaren. Og bildet av mobiltelefonene, det fant jeg liggende på flere auksjonssider i Østen.

– Hva tenker du om dette?

– Jeg må si jeg er meget overrasket over vinklingen de tar og at de rett og slett legger ut feil informasjon som de bygger saken på. Det er ille.

FAKSIMILE

Sjekket ikke

Da BT ringer en av journalistene, Kjersti Knudssøn, forteller hun at hun ikke visste om disse bildene stammet fra andre steder. Underveis i intervjuet sier Knudssøn at vi må snakke med hennes sjef, Odd Isungset. Hun sender deretter en e-post til BT med det som NRK vil svare i denne saken:

«NRK har fulgt bakmennene, og de legger alle ut skrytebilder av seg selv med penger. Det er i all hovedsak disse bildene som er brukt i dokumentaren. I tillegg legger de ut skrytebilder som kjøleskapet og kofferten. De hevder at disse bildene tilhører dem. Vi burde sjekket opprinnelsen til disse. Det beklager vi, men det rokker ikke ved det faktum at de tjener store penger. Kjøleskapet og kofferten viser hvordan de ønsker å fremstå. Mannen som sier han eier kjøleskapet, står på bilder med pengebunker, både i Bergen og Romania».

Sjef for Brennpunkt-redaksjonen, Odd Isungset, presiserer at de fleste bildene de har brukt i denne dokumentaren er bilder hvor personene selv deltar med penger.

– De la også ut skrytebilder og skrytevideoer, og så er det nå slik at vi er blitt oppmerksomme på at et par av disse stammer fra andre steder. Det er ikke noe annet å gjøre enn å beklage, der har vi ikke gjort en god nok bildesjekk.

Nøklings kritikk svarer Isungset slik på:

– Jeg skulle gjerne sett at dette ikke var tilfelle. At bildesjekken var så god at dette ikke skjedde. Samtidig så utgjør dette en liten del av dokumentaren, og det svekker ikke dokumentarens innhold totalt sett.