Asylsøker sparket politiet i fjeset

MANDAL:

Tre polititjenestemenn var involvert i pågripelsen av den unge mannen som hadde tatt seg inn i et bolighus på Vestnes i Mandal. Det var klokken 01.43 natt til julaften politiet ble oppringt av huseieren. Han hadde våknet av at noen kom inn på soverommet hans, og inntrengeren forsvant da fra stedet.

Ikke lenge etter ble mannen pågrepet i nærheten. Han satte seg da kraftig til motverge, og sparket mot flere av polititjenestemennene som pågrep ham. En av dem ble truffet i ansiktet. Ingen kom imidlertid til skade under basketaket, og mannen sitter nå i arrest for senere å bli avhørt. Politiets operasjonssentral i Agder opplyser at han er hjemmehørende på et asylmottak i nærheten.