37-åringen som forsvant: - Hadde jeg ikke fått noe foran vinduene, hadde båten sunket i bølgene

Finnøy-mannen som var savnet i én måned, var på vei til Færøyene da han kom ut for uvær. Kraftige bølger knuste to av vinduene, og båten drev rundt i bølgene i 6–7 døgn. - Jeg følte meg trengt opp i et hjørne og måtte komme vekk litt, sier 37-åringen.