Vil biskopene be om amnesti for fostre?

En NTB-melding 14.12. fra Bispemøtet (samtlige 12 biskoper) forteller at en har sendt brev til statsminister Erna Solberg (H) om at regjeringen innstiller retur av flyktninger og asylsøkere til over jul. Og videre at myndighetene vurderer dagens returpraksis på nytt.