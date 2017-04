Spar oss for politisk vanstyre

Hvordan kan politikerne forsvare å bryte opp et industrielt container-havne-anlegg i sentrum – for så å klemme støyende anleggsvirksomhet og båttrafikk døgnet rundt – midt i et boligområde som fra før er sterkt støy-belastet fra E-18 og Varoddbrua?