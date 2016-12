Sømsområdet og støymålinger

Med den planlagte containerhavnen i Vige-Narvigaområdet som bakteppe vil det være ønskelig med en redegjørelse fra Kristiansand kommune/kommuneoverlegen for hva slags type målinger som skal legges til grunn for å vurdere om støyen er innenfor grensene for hva som er lovlig og akseptabelt.