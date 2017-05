Nærmer vi oss en større satsing på levekår?

Nå har vi fått tre omfattende rapporter: Ungdata, Likestillingsmonitoren og Folkehelseundersøkelsen, som alle viser at Agder ligger dårlig an og at deler av Agder har et dårligere utgangspunkt enn andre når det gjelder levekår og likestilling.