«Julen under beleiring»

Da var vi der igjen. Akkurat et år siden sist. En travel måned fylt med ulike juleforberedelser er tilbakelagt. For de fleste er desember forbundet med hygge og tradisjoner, men for mange er det en måned fylt med frustrasjon. Det kan virke som det er blitt en tradisjon å la seg høylytt krenke av alt mulig i jula.