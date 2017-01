Ja til et aktivt landbruk over hele landet

Helt på tampen av 2016 har regjeringen levert jordbruksmeldingen. Den har vi ventet på, og KrF er klar for å kjempe for et aktivt landbruk over hele landet og for økt matproduksjon. Dette kommer til å være våre hovedprioriteringer i arbeidet med meldingen i Stortinget.